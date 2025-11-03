岡山県庁岡山・北区内山下 11月12日～25日は国が定める「女性に対する暴力をなくす運動」期間です。 全国のランドマークなどが運動のシンボルであるパープルにライトアップされるのに合わせ、岡山県では県庁舎や岡山城など8カ所がライトアップされます。 岡山県庁舎ピロティ11月12日・13日 岡山市男女共同参画社会推進センター11月12日～25日 岡山城天守11月19日 倉敷駅