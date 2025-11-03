気持ちのいい秋晴れとなった3連休最終日の3日、県内各地では様々なイベントが開かれ、多くの人でにぎわいました。（記者リポート）「大道芸ワールドカップ最終日のきょう、たくさんの人でにぎわっています。」静岡市内で10月31日から行われている大道芸ワールドカップ。32回目となる今回は、海外組を含め58組のアーティストが集結しました。アクロバットユニット「アスタリスクノヴァ」は、体操の床と跳馬