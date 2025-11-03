通貨オプションボラティリティー低下、ドル円１週間は７％付近 USD/JPYEUR/USDEUR/JPYGBP/USD 1WK7.085.365.806.82 1MO7.865.346.536.99 3MO8.735.797.386.95 6MO9.086.167.957.26 9MO9.226.388.267.42 1YR9.326.568.477.57 GBP/JPYAUD/USDUSD/CHF 1WK7.137.346.25 1MO7.877.