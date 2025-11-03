スペイン１０月製造業ＰＭＩは５２．１、前回９月５１．５から上昇 １０月のスペイン製造業ＰＭＩは５２．１と前回９月５１．５および市場予想５１．９を上回った。 生産量と新規受注の両方でより強い伸びを示し、信頼感は改善した。一方で、人員水準はわずかに低下し、価格圧力は緩和した。