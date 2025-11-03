２日、鳩山会館の建築を描いた作品を鳩山由紀夫元首相に贈呈する山川王芳氏（右）。（東京＝新華社記者／胡暁格）【新華社東京11月3日】東京・文京区の鳩山会館で2〜3日、東京を拠点に活躍する華人アーティスト、山川王芳さんの特別展「友愛の世界」が開かれた。山川王芳さんは水彩画、油絵、水墨画を得意とし、長年にわたり中国、日本、フランスを中心に国際的な芸術交流を続けている。会場には約40点の絵画作品が並び、「色