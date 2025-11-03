先月、二度の台風に襲われた、東京の八丈島。土石流が直撃した地区では町が従来、避難所として指定していない場所に住民を誘導していたことが分かりました。けさ、八丈島の小学校で行われた運動会。子どもたちが披露したのは、島伝統の「石投げ踊り」です。児童「台風とかいろいろあって1日やる予定だった運動会も午前中だけになっちゃって、ちょっと寂しいなっていう気持ちはあるんですけど無事にできてよかったです」先月、島を