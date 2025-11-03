女優芳根京子（28）が、2日深夜放送のフジテレビ系「突然ですが占ってもいいですか？」（日曜深夜0時55分）に出演。恋愛、結婚について衝撃的な指摘を受けた。芳根は男性との出会いについて「意識をしていれば変な人のところにはいかないですか？」と、占い師の星ひとみさんに聞いた。星さんから「京子さんの場合…行っちゃうね」と伝えられると、「じゃあ、どうすればいいんでしょうか…こんな、心に誓っているのに…」と声を振り