俳優の寺田心（17）が2日放送の日本テレビ系「おしゃれクリップ」（日曜午後10時）に出演。好きな女性のタイプを明かした。2015年、6歳の時に出演したバラエティー番組「メレンゲの気持ち」では「好きな子か〜まだママかな」と話していた寺田。17歳になった現在は「何もできない人が好みなんですよ。ポンコツみたいな。何もできませんみたいな人が好き」と打ち明けた。MCの井桁弘恵（28）から「やってあげたいってこと？」と聞か