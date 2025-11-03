俳優の寺田心（17）が2日放送の日本テレビ系「おしゃれクリップ」（日曜午後10時）に出演。毎回テストで1位を取る勉強法を明かした。中高一貫校へ通う、現在高校2年の寺田の、入学からの親友がVTR出演。寺田を「優等生の部類に入る方で、社会がすごく好きなんですけど。毎回のテスト1位で…」と明かした。そして「僕とかは、ひたすらドリルを書いて問題に慣れるみたいな一般的な感じなんですけど。寺田だけは他とは変わった勉強法