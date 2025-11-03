タレントのゆうちゃみ（24）が3日、大阪市のメインストリート御堂筋で「御堂筋ランウェイ2025」に出演。大阪・関西万博公式キャラクターのミャクミャクらとファッションショーを行った。ゆうちゃみは大阪ヘルスケアパビリオンの水をイメージした青のユニホームで御堂筋を闊歩（かっぽ）。ステージに戻ると、「大阪人として誇り。でも、800メートル長過ぎ。めっちゃ息切れ」と苦笑いしながら、「またやりたいで〜す」と笑顔を見せた