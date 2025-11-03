11月2日（現地時間1日）。MLB（メジャーリーグベースボール）のワールドシリーズ最終第7戦がロジャース・センターで開催され、延長11回に及んだ激闘をロサンゼルス・ドジャースが5－4でトロント・ブルージェイズに勝利。4勝3敗でシリーズを制し、球団史上初となるワールドシリーズ連覇を成し遂げた。 これでドジャースは、ブル