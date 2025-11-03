うわあああ見た目が怪しい二人組。体調不良の女子高生への親切が裏目に…／見るからに怪しい二人 2（1）一見すると近寄りがたい、派手なルックスの長髪と短髪の二人組。その風貌はまるで極悪人のよう。しかし、よく観察してみると…。体調不良の女子高生に声をかけたり、その場に居合わせた人々にも親切な、実はとってもいい人！見た目の怪しさから誤解されがちな兄にうんざり気味の長髪の弟ミーくんや、長髪のバイト仲間のマモ