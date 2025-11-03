この男の存在がなければ、山本由伸のワールドシリーズ（WS）のMVPも、ドジャースの21世紀初となるWS連覇もなかったことは間違いない。ド軍のユーティリティープレーヤーであるミゲル・ロハスのことだ。「今シリーズ、ド軍の打撃不振は深刻でした。とくに下位打線、とりわけ9番を任されていたアンディ・パヘズは、シーズン中とは打って変わって不調。とくにWS初戦から4戦めまでの打率は15打数1安打の0.67でした。9番打者は9番