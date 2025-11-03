プロ野球・楽天と中日の2球団は3日、台湾で行われるアジア・ウィンター・ベースボール・リーグの参加選手について発表しました。これまでに参加9球団のうち、5球団(阪神・DeNA・巨人・ヤクルト・西武)からすでに14選手の参加が発表済み。未発表となっていた楽天、中日からも計8選手の参加が明かされました。選手らは「NPB」として1チームを結成し、リーグ優勝を目指して戦います。楽天から選出された陽柏翔選手は、台湾出身。参加