文化勲章の受章者らが、皇居での親授式のあと喜びと抱負を語りました。今年の文化勲章は、長年プロ野球の発展に貢献した王貞治さん、歌舞伎俳優の片岡仁左衛門さん、ノーベル化学賞に選ばれた北川進さん、ファッションデザイナーのコシノジュンコさんら8人が受章しました。皇居での親授式では、天皇陛下が一人ひとりに文化勲章を手渡したあと、お祝いの言葉を述べられました。受章者たちは、その後、記者会見に臨みました。福岡ソ