格闘技イベント「RIZIN LANDMARK 12 in KOBE」は3日、兵庫県・GLION ARENA KOBEにて開催。第10試合で行われた女子スーパーアトム級ワンマッチではケイト・ロータスが「Road FC」期待の次世代ファイター、イ・ボミ（韓国）を判定3ー0で下し勝利した。 ■「ホンマはKOを見せたかった」 勢いの止まらないケイトが地元で4連勝を飾った。 第1ラウンド、ケイトは前進しながら打撃を多発するイ・ボミ