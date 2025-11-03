「酢」は、世界最古の発酵調味料のひとつとされるのをご存知ですか？造り方はさまざまありまして、数時間で完成する工業製品から、じっくり丁寧に時間をかけて醸（かも）して寝かせる造りまで、いろいろ。中でもこだわりの酢を中心に蔵ルポから各種製品までご紹介します。今回は後編です。銀行員からお酢造りそして清流と出合う山梨県都留（つる）市にある『戸塚醸造店』の代表、戸塚治夫さんがお酢造りに携わり始めたのは30年前か