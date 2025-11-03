バンド生活36年目を迎えた人間椅子が11月19日、約2年ぶり通算24枚目のオリジナルアルバム『まほろば』をリリースする。同アルバムのリリースを記念して、11月20日にスペースシャワーTVで特別記念番組がオンエアされることが発表となった。番組MCを芸人・メイプル超合金の安藤なつが務め、メンバーがこれまでの歩みを振り返る。特別番組『「まほろば」SPECIAL〜人間椅子ヒストリー〜』は、バンド結成やナカジマノブ(Dr)の加入に至る