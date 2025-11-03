ＳＵＰＥＲＥＩＧＨＴが３日、大阪市で行われた「御堂筋ランウェイ２０２５」に出演し、沿道を埋めた市民やファンらに熱いパフォーマンスを届けた。５人はフロートに乗って大阪市の南北を走る御堂筋の南から北へ移動。後半では、ランウェイの北端に設置されたステージに駆け上がって歌い踊った。ＭＣで横山裕は、「村上が立ってしゃべっているのを見てたら立候補してるみたいに見える」と政界進出ネタが絶えない村上信五をい