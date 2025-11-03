「酢」は、世界最古の発酵調味料のひとつとされるのをご存知ですか？造り方はさまざまありまして、数時間で完成する工業製品から、じっくり丁寧に時間をかけて醸（かも）して寝かせる造りまで、いろいろ。今回は中でもこだわりの酢を中心に蔵ルポから各種製品までご紹介します。今回は前編です。麹作りから酒造り醸して寝かせて静かに“時”を待つこだわりの酢造り山梨県都留（つる）市にある『戸塚醸造店』は、関東で唯一昔なが