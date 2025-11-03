メ～テレ（名古屋テレビ） 自家用車で客を乗せる白タク行為をしたとしてベトナム国籍の男が逮捕されました。一連の事件での逮捕者は7人目です。 道路運送法違反の疑いで逮捕・送検されたのは、愛知県半田市に住むベトナム国籍のグエン・チョン・ヴィン容疑者（30）です。 警察によりますとヴィン容疑者は2日、中部空港から名古屋市名東区など4カ所まで自家用車を使って有料で客を乗せた疑いが持たれています。調べに