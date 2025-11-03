幅広いスタイルに取り入れやすく、コーデを引き締めてくれそうなモノトーンのアイテムが【しまむら】から続々と登場しています。今回は旬な素材感や、スタイルアップが叶いそうな一着など、高見えするディテールが散りばめられたアイテムをピックアップ。おしゃれなインフルエンサーも絶賛する、大人の女性におすすめしたいモノトーンアイテムをご紹介します。 高見えする秋のモノトーンニッ