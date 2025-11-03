メ～テレ（名古屋テレビ） 3連休最後となった11月3日、名古屋駅のデパートは賑わいをみせています。クリスマスケーキとお歳暮の予約受け付けがスタート。一方、名物の屋上ビアガーデンが、営業最終日となりました。 フランボワーズとピスタチオの色鮮やかなケーキや、しっとりふわふわの王道のショートケーキ。 ジェイアール名古屋タカシマヤでは、年末商戦