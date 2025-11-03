歌手ソン・シギョンが10年以上ともにしたマネージャーに金銭的被害を受けた。所属事務所SKジェウォンは3日、「ソン・シギョンの元マネージャーが在職中の業務遂行過程で会社の信頼を破る行為をしたことが確認された」と明らかにした。続けて「当社は内部調査の結果、事案の深刻性を認知し、正確な被害範囲を確認している。現在当該社員は退社した状態」と説明した。所属事務所は「当社は管理、監督責任を痛感し、同様の事例が再発