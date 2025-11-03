香川県立図書館 11月10日から16日は「アルコール関連問題啓発週間」です。 香川県では県民に飲酒に伴うリスクとアルコール依存症に関する関心と理解を深めてもらおうと、企画展「知っておこう、飲酒に伴うリスクとアルコール依存症～アルコール関連問題啓発週間～」を香川県立図書館（高松市林町）で開催しています。 パネル展のほかに、自助グループや相談窓口の紹介なども