元中日の山本昌氏（60）、広島、中日、楽天などで活躍した紀藤真琴氏（60）が3日までにYouTube「ピカイチ名古屋チャンネル」に出演。当時、愛知県内で“やんちゃ”で有名だった紀藤氏の母校・中京（現中京大中京）の強烈エピソードを明かした。紀藤氏が00年オフに広島から中日に移籍した時、OBの堂上照氏ら球団スタッフに行くと「キタキタ、中京〜」、「中京が来やがったな。何しに来たんだ、おみゃあ」と先制パンチを食らった