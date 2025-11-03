元ヤクルトヘッドコーチの宮本慎也氏（54）が1日に放送されたニッポン放送「ショウアップナイター60周年名球会ラジオ」（土曜後5・20）にゲスト出演。現役時代に19年間で通算2133安打を放ったが、そのなかで最も記憶に残る“忘れられない安打”を明かした。「2008年の交流戦でですね、ダルビッシュからホームラン打ったんですけど…」番組の進行役を務めた煙山光紀アナウンサー（63）から、現在パドレスでプレーするダルビ