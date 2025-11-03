◇卓球 WTTチャンピオンズ モンペリエ(10月28日〜11月2日、フランス)卓球のWTTチャンピオンズ モンペリエが2日まで行われました。女子シングルスでは、張本美和選手と橋本帆乃香選手のベスト8が最高。張本選手は初戦、2回戦と地元フランスの選手を破り、8強入り。準々決勝では世界5位中国の王芸迪選手にゲームカウント0-3から追いつく大熱戦を演じますが、あと一歩届かず、敗れました。橋本選手は準々決勝で韓国のチュ チョンヒ選