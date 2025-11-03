国内最大級の竜巻による被害を受けた牧之原市は静岡県内で初めて、竜巻被害をふまえた地域防災計画の見直しを行う方針です。9月に発生した国内最大級の竜巻による牧之原市内の住宅被害は1338棟で、このうち全壊は73棟にのぼったほか農業用ハウス91棟が全壊するなど甚大な被害となりました。この被害を受け牧之原市は、今年度中に地域防災計画を見直す方針で、竜巻注意情報が出た時の市民への呼びかけや発災直後の警察や消防との連