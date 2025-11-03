初冠雪が確認された中国地方の最高峰、鳥取県の大山＝3日夕鳥取県大山町は3日、中国地方の最高峰、大山（1729メートル）で初冠雪を確認したと発表した。平年より1日、昨年より16日早い。午後3時ごろに6合目から上が白くなっているのを、町の職員が目視で確認した。町によると3日の天気は曇りで、朝方から冷え込みが強まっていた。町商工観光課の源光靖さんは「12月にスキー場開きがあるので、たくさん降ってほしい」と話した。