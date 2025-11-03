3日、シンガー・ソングライターの瑛人さんが、二子玉川で開催された《第32回 キネコ国際映画祭》の音楽ステージ「せたがやKINEKO Gold Stage」に登壇しました。【写真を見る】【瑛人】名曲『香水』含む全７曲歌い上げる 二子玉川で《キネコ国際映画祭》開催「せたがや KINEKO Gold Stage」は、?世田谷から世界へ?をテーマに、世田谷区を拠点に活動するパフォーマーたちが集い、ダンス・歌・演劇・伝統芸能など、ジャンルや世代を超