ポスティングシステムを利用して今オフに大リーグに挑戦する希望を球団に伝えている西武・今井達也投手（27）が3日、自主トレで埼玉県所沢市の球団施設を訪れた。広池浩司球団本部長が10月31日に、週明けに協議するとしていたポスティングシステム容認可否について、今井は「まだ何も（球団から）連絡はきていない。ダメならダメで、ちゃんと理由はあると思うのでお互いに納得しないといけない」と明かした。これまでの話し