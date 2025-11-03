4日（火）は、日本海の高気圧が日本の東に移動しながら、北日本から西日本を覆います。一方、南シナ海から南西諸島付近にかけて次第に前線がのびる見込みです。また、夜には日本海から北海道付近にかけて気圧の谷が通過する見通しです。このため、北日本から東日本では広い範囲で青空が広がるでしょう。ただ、午後は北海道日本海側では雲が広がり、夜には雨の降る所がある見込みです。西日本は午前中は晴れる所が多いものの、午後