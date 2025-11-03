中日は3日、台湾で開催される「2025アジア・ウィンター・ベースボール・リーグ」に高橋幸佑、井上剣也、森山暁生、中村奈一輝、森駿太の5選手を派遣すると発表した。森はプロ1年目の今季、ファームで74試合に出場して9本のアーチを描いた。一軍でも6試合に出場して、プロ初安打を含む4安打、打率.200の成績を残した。