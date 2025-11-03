大分県別府市で3日午後、駐車中の車内にいた知人男性の髪を引っ張るなどの暴行を加えたとして、59歳の男が現行犯逮捕されました。 暴行の疑いで逮捕されたのは、別府市中島町の無職の男（59）です。 警察によりますと、男は3日午後1時すぎ、別府市中島町の路上に駐車していた車内で、男性会社役員（65）の後頭部の髪を引っ張るなどの暴行を加えた疑いがもたれています。 当時、被害男性から「暴行を受けた」と110番通報があり、