【モデルプレス＝2025/11/03】美容家の神崎恵が11月1日、自身のInstagramを更新。ヘルシーなメニューを公開し、反響を呼んでいる。【写真】49歳人気美容家、ヘルシーな鶏肉「調整ごはん」公開◆神崎恵、ヘルシー手料理披露神崎は「ダイエットごはん？とまではいかないかもですが、引き続き、わたしの調整ごはんです」とつづり、「調整メニューなので、皮無しの鶏胸肉。ちょいぱさりとなりますが、わたしはすき」というコメントとと