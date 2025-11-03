11月3日、船橋競馬場で行われたJBCクラシック（Jpn1・3歳上・ダ1800m）は、C.ルメール騎乗の1番人気、ミッキーファイト（牡4・美浦・田中博康）が快勝した。3馬身差の2着に7番人気のメイショウハリオ（牡8・栗東・岡田稲男）、3着に3番人気のサントノーレ（牡4・大井・荒山勝徳）が入った。勝ちタイムは1:52.0（稍重）。2番人気で川田将雅騎乗、ウィルソンテソーロ（牡6・美浦・高木登）は、5着敗退。【動画】ミッキーファイト