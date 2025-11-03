◆東日本実業団対抗駅伝（３日、埼玉・熊谷スポーツ文化公園陸上競技場及び公園内特設周回コース＝７区間７４・６キロ）神野大地選手兼任監督率いるＭ＆Ａベストパートナーズは、本格始動初年度ながら東日本実業団駅伝で６位に入り、ニューイヤー駅伝初出場を決めた。１区（１３．１キロ）の山平怜生が４位でタスキをつないで流れをつくると、その後はゴールまで一桁順位をキープし続けた。神野選手兼監督は「１００パーセントを