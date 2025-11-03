「他国は核実験を実施している。対等な立場で核兵器実験を開始するように指示した」10月30日、トランプ大統領は核兵器実験を再開に関する表明をした。本当に再開されれば33年ぶりとなり、世界の核の脅威はより高まることになる。そんなトランプ大統領に対してもX（旧Twitter）で厳しい声をあげるのは、「わたくし96歳」のアカウント名で政治から大リーグまでさまざまな事柄をポストする96歳の森田富美子さんだ。富美子さんは、長崎