この記事ではX(旧Twitter)でバズった投稿を紹介します。Xではさまざまな料理や食べ物の話題も盛り上がっています。まねしたくなるレシピや食べ物のアレンジなど、おいしそうな投稿を集めました。どうぞお楽しみください。 「何肉だっけ？」冷凍保存で迷わないテクに10万いいね 北向ハナウタ(@1106joe)さんが投稿した、ミンチ肉を冷凍保存するときに使えるアイデアです。お肉は多めに買って冷凍保存をしているという人もいるの