１０月３０日、濯水古鎮にある伝統建築の屋根付き橋「風雨廊橋」。（ドローンから、重慶＝新華社記者／唐奕）【新華社重慶11月3日】中国重慶市黔江（けんこう）区の濯水（たくすい）古鎮は、唐代末期におこり明清時代に栄えた千年続く古鎮で、国家5A級観光地（最高ランク）に認定されている。中心部には伝統的な町並みが残り、青石板で舗装された道が数キロにわたって延びる。両側にはトゥチャ族の高床式建築「吊脚楼」と伝統的