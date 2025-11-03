高市総理はきょう、北朝鮮による拉致被害者の帰国を求める集会に出席し、北朝鮮側に対し、金正恩総書記と「首脳会談をしたい旨を伝えている」と明らかにしました。高市総理「すでに北朝鮮側には（金正恩総書記と）首脳会談をしたい旨、お伝えをしております。わたくしの代で何としても突破口を開き、拉致問題を解決したい」高市総理はきょう午後、拉致被害者の即時一括帰国を求める集会でこのように挨拶し、“金総書記と正面から向