トランプ大統領が指示した核兵器の実験について、アメリカのエネルギー省の長官は核爆発を伴わないという認識を示しました。【映像】ネバダ州の臨界前核実験の様子（実際の映像）トランプ大統領は先月30日、中国・習近平国家主席との会談の直前に、SNSで「核兵器の実験を始めるよう指示した」と表明しました。これについてエネルギー省のライト長官は2日、FOXニュースの番組で、「現在、議論しているのはシステムのテストで