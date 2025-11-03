3連休最終日の3日、各地の高速道路では上りを中心に渋滞が発生しています。神奈川・厚木市の東名高速・厚木インターチェンジ付近の午後5時現在の映像を見ると、東京方面に向かう上りでは、長い車列ができています。日本道路交通情報センターによりますと、午後4時半現在、いずれも上りで関越道・高坂サービスエリアを先頭に30km、東名高速・横浜町田インターチェンジを先頭に21km、中央道・小仏トンネル付近八王子ジャンクションを