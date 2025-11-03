Maison de FLEURから、ディズニー好きにはたまらない♡「ミッキー＆ミニー」の誕生日を記念した特別なDisney Collectionが登場します。全国のMaison de FLEUR店舗と自社ECサイト「STRIPE CLUB」で11月18日(火)より発売開始（EC先行は11月11日）。ふわもこ素材やパステルカラーで、愛らしさと上品さを兼ね備えた全7型がラインアップ。ぜひギフトにも！ ふわもこ素材×パステルカラーが可愛い新