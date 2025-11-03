山形市によりますと、３日午後１時１０分ごろ、山形市泉町の河川敷にいるクマ１頭が目撃されました。 【画像】クマ目撃場所 車に乗り二口橋の南側で信号待ちをしていた人が座っているクマを目撃したということです。 クマの体長はおよそ１メートルとみられています。 目撃現場となった河川敷は、山形市立東小学校の北西側です。 通報を受け、市と警察がパトロールを行いましたが、今のところクマは見当たらず、足