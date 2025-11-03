3連休最終日の3日、首都圏の高速道路では上り線で渋滞が発生してます。高速道路各社によりますと3日午後4時半時点で、東名高速・横浜町田インターチェンジ付近で28キロ、関越道では高坂サービスエリア付近で30キロとなっています。また、中央道・小仏トンネル付近で21キロ、東北道・蓮田サービスエリア付近で20キロなどの渋滞が発生しています。このあと夜にかけて最大で35キロなどの渋滞が予想されています。