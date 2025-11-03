ワールドシリーズは死闘を繰り返し最終戦までもつれる熱い展開となりました。3回に3ランホームランで先制したブルージェイズ。ドジャースも粘り強い打線から得点をもぎとると、ブルージェイズが相手の隙をつく動きで追加点をつかみます。9回の土壇場でドジャースが同点のホームランを放ち、試合は延長戦へ。両チーム先発をリリーフで使うなど力強い投手陣のやり合いが続く中、ドジャースが延長11回に勝ち越し弾を決め、ブルージェ