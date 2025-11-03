２日に放送された「ＮＨＫのど自慢」は、東京のど真ん中・港区で開催。会場はテレビ朝日のお膝元・六本木ヒルズアリーナだったことで、ネットも「テレ朝の真ん前で？」など驚きの声が上がった。地方での開催が多い「のど自慢」だが、この日は港区六本木から生放送。ゲストは小林幸子とこっちのけんと、司会もＮＨＫのある渋谷が近いから？か、通常は１人だが廣瀬智美アナと二宮直輝アナの２人体勢という豪華さだ。港区紹介