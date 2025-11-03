札幌市営地下鉄・東西線で停電が発生し、１１月３日午後３時すぎから全線で運転の見合わせが続いています。（アナウンス）「東西線は変電所による電力障害のため、全線で運行停止しています。再開のめどはたっていません」札幌市交通局によりますと午後３時すぎ、札幌市白石区南郷７丁目の変電所で停電が発生し、地下鉄・東西線の宮の沢～新さっぽろ間の全線で運転を見合わせているということです。今後、宮の沢駅から南郷７